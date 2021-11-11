Spor
Giriş Tarihi : 11-11-2021 13:44   Güncelleme : 11-11-2021 13:44

Elazığspor tam kadro çalıştı  

Elazığspor, Hendekspor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.  

Elazığspor tam kadro çalıştı  

TFF 3. Lig 1. Grubun 12. haftasında evinde Hendekspor’la karşılaşacak olan Elazığspor’da bu maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediliyor. Bordo-beyazlılar, Elazığspor tesisleri üst sahada gerçekleştirdiği antrenmana ısınma ağırlıklı ön koşu ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden çalışma taktik varyasyonlarla sona erdi.Teknik direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi.

ETİKETLER: elazığspor elazığspor haberleri