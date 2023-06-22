Elazığspor, Selahaddin Dinçel ile anlaştı   

Elazığspor, yeni sezon içim Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig’de yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve bu çerçevede takımı hedefe götüreceği düşünülen teknik direktör adaylarıyla görüşmeler gerçekleştiren Elazığspor, kararını Selahaddin Dinçel’den yana kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı ile uzun süren görüşmelerin ardından her konuda mutabakata varıldı.

Dinçel, Turgutluspor’da başlayan teknik direktörlük kariyerinde Balıkesirspor, Aydınspor 1923, Pazarspor, Kocaelispor, Kırşehir Bld., Erokspor, Fethiyespor, İçel İdman Yurdu, Nevşehir Belediyespor ve Karşıyaka gibi takımları çalıştırdı.