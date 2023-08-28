Elazığspor, Malatya Arguvanspor’la karşılaşacak

3Gen Holding Elazığspor, Malatya Arguvanspor’la hazırlık maçı yapacak.

3Gen Holding Elazığspor, Malatya Arguvanspor’la hazırlık maçı yapacak.TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden 3Gen Holding Elazığspor, Elazığ’da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Malatya Arguvanspor’la hazırlık maçı yapacak. Kocaeli Kartepe’de yaptığı kampların ardından Elazığ’a dönen ve çalışmalarına burada devam eden bordo-beyazlılar, komşu kentin takımı ile sezon başlamadan son bir hazırlık maçı yapmak istiyor. Elazığ’da oynanacak olan maçın hangi gün ve hangi saatte yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.