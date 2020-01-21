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Spor
Giriş Tarihi : 21-01-2020 14:39

Elazığspor kaleci seçmeleri yapacak  

Elazığspor'un 14-17 yaş aralıklarında kaleci seçmeleri gerçekleştireceği bildirildi.  

Elazığspor kaleci seçmeleri yapacak  

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Elazığspor, A takım teknik heyeti ve altyapı hocalarının yaptığı program çerçevesinde kaleci seçmeleri gerçekleştirecek.Bölgede ve Elazığ’da var olan yetenekli gençleri keşfetmek, bu yetenekleri Elazığspor’a ve Türk futboluna kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek seçmelerin  28 ile 30 Ocak tarihleri arasında Elazığspor kulüp tesislerinde yapılacağı aktarıldı.

Profesyonel takım teknik heyeti ve altyapı hocalarının gözetiminde yapılacak olan seçmelere 2003 ile 2006 doğumlu kaleci adayları katılabileceği,adaylarının 28 Ocak Salı günü saat 15.00’e kadar kulüp tesislerinde hazır bulunmaları gerektiği ifade edildi.

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