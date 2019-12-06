18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:06
Advert
Spor
Giriş Tarihi : 06-12-2019 22:05

Elazığspor İstanbul’da  

B. Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 16. Haftası’nda deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için İstanbul’a gitti.  

Elazığspor İstanbul’da  

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, ligin 16.haftasında deplasmanda Eyüpspor’a konuk olacak. Bordo-Beyazlı takım bu karşılaşma için havayoluyla İstanbul’a gitti. Kadir Taşoğlu ve Kadir Bekmezci’nin cezası, Ahmet Burak Solakel’in ise sakatlığı nedeniyle yer almadığı kadroya Teknik Direktör Levent Eriş Ahmet Doğan, Ali Karataş, Yiğitcan Erdoğan, Onur Alsu, Murathan Özen, Hebat Alan, Muhammed Düzgüner, Eray Berk Yıldız, Ömer Faruk Aydemir, Cengizhan Akgün, Serdar Özbayraktar, Murat Ceylan, Ömer Yıldız, Cihan Canpolat, Selim Enes Özeren, Fırat Sefa Öncü, Muhammed Umut Akbulut ve Yusuf Ensar Poyrazlı'yı dahil etti.

ETİKETLER: elazığspor elazığspor haberleri
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA