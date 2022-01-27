Elazığspor hazırlıklarını sürdürüyor   

Elazığspor, Artvin Hopaspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 20. haftasında deplasmanda Artvin Hopaspor’la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başlayıp dar alanda oyun ile sona erdi. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki antrenmana sakatlığı devam eden Gökhan Ekmen katılmazken, Selim Enes Özeren ve Cihan Canpolat ise salonda çalıştı.

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı atamaya göre pazar günü saat 13.00’te Hopa İlçe Stadı’nda oynanacak olan maçta İstanbul Bölgesi C Klasman Hakemi Aykut Sergin düdük çalacak.