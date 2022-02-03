Elazığspor hasreti bitirmek istiyor  

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor, 21. hafta maçında Osmaniyespor FK’yı ağırlayacak.

TFF 3. Lig'de 10 haftadır galibiyete hasret olan Elazığspor, yeni transferleriyle çıkacağı ilk maçta şanssızlığını kırmayı hedefliyor.

Ligde son galibiyetini 9. haftada Kahta 02 Spor karşısında 1-0’lık skorla alan bordo-beyazlı ekip, o tarihten sonra galibiyet yüzü göremedi. Sırasıyla Nevşehir Belediyespor, F. Erbaaspor, Batman Petrolspor, Arnavutköy Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Fatsa Belediyespor, Bergama Belediyespor ve Artvin Hopaspor’a yenilen Elazığspor, bu süreçte Hendekspor ve Belediye Kütahyaspor’la berabere kaldı.

Ligde 10 haftadır galibiyete hasret olan Cafer Aydın’ın talebeleri, kötü gidişata son vermek adına cumartesi günü Osmaniyespor karşısına çıkacak. Yeni transferlerinin lisansını çıkaran bordo-beyazlı ekipte tek hedef galibiyet.