Elazığspor, Berşan Yavuzay’ı transfer etti

Elazığspor, son olarak 1954 Kelkit Belediyespor’da forma giyen Berşan Yavuzay’ı transfer etti.

Elazığspor, son olarak 1954 Kelkit Belediyespor’da forma giyen Berşan Yavuzay’ı transfer etti.TFF 3. Lig’de yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve transfer çalışmalarına devam eden 3Gen Holding Elazığspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Gündemine aldığı isimlerle temaslarını sürdüren Bordo-Beyazlılar, son olarak 1954 Kelkit Belediyespor’da forma giyen sağ bek Berşan Yavuzay’ı renklerine bağladı. 2002 doğumlu genç oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Bordo-Beyazlılar, genç oyuncuyu yakın bir zamanda kamuoyuna duyuracak.Berşan Yavuzay kimdir?2002 yılında Van’da dünyaya gelen Berşan, Yeşilova Belediyespor’da forma giydikten sonra 1954 Kelkit Belediyespor’a imza attı. Yaş kontenjanına takılmayan Berşan Yavuzay, geçtiğimiz sezon Gümüşhane ekibinde 32 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 33 maça çıktı ve 2 gole imza attı. Genç oyuncu 30 kez ilk onbirde sahaya çıkarken 2.716 dakika forma giydi.