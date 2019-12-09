18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:06
Advert
Spor
Giriş Tarihi : 09-12-2019 11:38

Elazığspor 3 maç sonrası kaybetti

B. Elazığspor’un yakaladığı 3 maçlık yenilmezlik serisi Eyüpspor karşısında son buldu.  

Elazığspor 3 maç sonrası kaybetti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, ligin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0 yenilerek 3 maçlık yenilmezlik serisine nokta koydu. Ateş hattındaki en yakın rakibiyle arasındaki puan farkının 1’e inmesine engel olamayan bordo-beyazlı ekip, ayrıca üç maçın ardından gol atamama şanssızlığı yaşadı.

Deplasmanda oynadığı ve 3-0 kaybettiği Ankara Demirspor maçının ardından Sivas Belediyespor’u 2-1, Vanspor FK’yı 3-1 yenen, Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bordo-Beyazlılar, kritik Eyüpspor maçını 1-0 kaybederek hem 3 maçlık yenilmezlik serisini, hem de gol atma serisini sonlandırdı. 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 16 hafta sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan bordo-beyazlılar, ilk yarının son haftasında evinde GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek

ETİKETLER: elazığspor elazığspor haberleri
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA