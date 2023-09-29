Elazığspor, 133 gün sonra taraftarına kavuşacak

Uzun süredir taraftarına hasret olan 3Gen Holding Elazığspor, TPAO Batman Petrolspor maçıyla taraftarına kavuşacak.

Uzun süredir taraftarına hasret olan 3Gen Holding Elazığspor, TPAO Batman Petrolspor maçıyla taraftarına kavuşacak.TFF 3. Lig 2. Grubun 4. haftasında 3Gen Holding Elazığspor, TPAO Batman Petrolspor’u konuk edecek. Seyircili son maçına geçtiğimiz sezon oynanan Karşıyaka maçıyla çıkan bordo-beyazlılar, tam 133 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Sezonun ikinci haftasında Pazarspor maçını cezası nedeniyle seyircisiz oynayan bordo-beyazlılar, taraftarına kavuşmanın hayalini kuruyor. Maçın son çalışmasını cumartesi günü kendi tesislerinde yaparak kampa girecek olan 3Gen Holding Elazığspor’da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.Pazar günü saat 15.00’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Çorum bölgesinden C klasman hakemi Celal Bayraklı yönetecek.