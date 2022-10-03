SİYASET
Giriş Tarihi : 03-10-2022 15:46

Elazığspor 10 puana ulaştı   

TFF 3. Lig 1. Grup 5. haftasında konuk ettiği Çatalcaspor’u 2-1’lik skorla yenen ES Elazığspor, bu sezonki 3. galibiyetini alarak puanını 10 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.   

Elazığspor 10 puana ulaştı   

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 5. hafta maçına çıkan Entegre Solar Elazğspor, Çatalcaspor’u 2-1’lik skorla mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini aldı. Skordan ziyade oynanan futbol taraftarları sevindirirken, Gakgoşlar puanını 10 yaparak 4. basamağa yerleşti. Bordo-beyazlılar, geçen hafta Ağrı deplasmanında aldığı yenilginin yaralarını sardı.  Öte yandan Elazığspor'dan açıklamaya göre Çatalcaspor maçını bin 550 biletli seyirci takip etti.  

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