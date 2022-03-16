Maden ilçesi sınırlarında tespit edilen Maden sahasının Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilmesi ile ilgili çok önemli bir etkinlik bu akşam yapılacak.
Etkin kamuoyu oluşturulması amacıyla bugün tam saat 20.00’ de twitterda #ElazığMadeniniİstiyor etiketiyle paylaşım yaparak sürece destek olmanızı beklemekteyiz.
Aşağıdaki metinlerden herhangi birisini veya kendi özgün metninizi yanına #ElazığMadeniniİstiyor etiketini ekleyerek paylaşabilirsiniz.
Elazığ madenini istiyor #ElazığMadeniniİstiyor
Geleceğimiz Madende #ElazığMadeniniİstiyor
Müreffeh bir gelecek için #ElazığMadeniniİstiyor
Haydi Elazığ taşına toprağına sahip çık #ElazığMadeniniİstiyor
Ne devlet ne millet zarar etsin #ElazığMadeniniİstiyor
Madeni Elazığ Girişim Grubu İşletsin #ElazığMadeniniİstiyor
Elazığ Girişim Grubu Şehrin Geleceğidir #ElazığMadeniniİstiyor
Bölgesel Kalkınma Elazığ Girişim Grubuyla Mümkün #ElazığMadeniniİstiyor
Madende kararlıyız #ElazığMadeniniİstiyor
Elazığ Kendi Geleceğini Hazırlıyor #ElazığMadeniniİstiyor