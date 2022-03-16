Maden ilçesi sınırlarında tespit edilen Maden sahasının Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilmesi ile ilgili çok önemli bir etkinlik düzenleniyor.

Maden ilçesi sınırlarında tespit edilen Maden sahasının Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilmesi ile ilgili çok önemli bir etkinlik bu akşam yapılacak.

Etkin kamuoyu oluşturulması amacıyla bugün tam saat 20.00’ de twitterda #ElazığMadeniniİstiyor etiketiyle paylaşım yaparak sürece destek olmanızı beklemekteyiz.

Aşağıdaki metinlerden herhangi birisini veya kendi özgün metninizi yanına #ElazığMadeniniİstiyor etiketini ekleyerek paylaşabilirsiniz.

Elazığ madenini istiyor #ElazığMadeniniİstiyor

Geleceğimiz Madende #ElazığMadeniniİstiyor

Müreffeh bir gelecek için #ElazığMadeniniİstiyor

Haydi Elazığ taşına toprağına sahip çık #ElazığMadeniniİstiyor

Ne devlet ne millet zarar etsin #ElazığMadeniniİstiyor

Madeni Elazığ Girişim Grubu İşletsin #ElazığMadeniniİstiyor

Elazığ Girişim Grubu Şehrin Geleceğidir #ElazığMadeniniİstiyor

Bölgesel Kalkınma Elazığ Girişim Grubuyla Mümkün #ElazığMadeniniİstiyor

Madende kararlıyız #ElazığMadeniniİstiyor

Elazığ Kendi Geleceğini Hazırlıyor #ElazığMadeniniİstiyor