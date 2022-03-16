Ekonomi
Giriş Tarihi : 16-03-2022 17:40   Güncelleme : 16-03-2022 17:40

#ElazığMadeniniİstiyor

Maden ilçesi sınırlarında tespit edilen Maden sahasının Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilmesi ile ilgili çok önemli bir etkinlik düzenleniyor.

#ElazığMadeniniİstiyor

Maden ilçesi sınırlarında tespit edilen Maden sahasının Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilmesi ile ilgili çok önemli bir etkinlik bu akşam yapılacak.

Etkin kamuoyu oluşturulması amacıyla bugün tam saat 20.00’ de twitterda #ElazığMadeniniİstiyor etiketiyle paylaşım yaparak sürece destek olmanızı beklemekteyiz.

Aşağıdaki metinlerden herhangi birisini veya kendi özgün metninizi yanına #ElazığMadeniniİstiyor etiketini ekleyerek paylaşabilirsiniz.

Elazığ madenini istiyor #ElazığMadeniniİstiyor

 

Geleceğimiz Madende #ElazığMadeniniİstiyor

 

Müreffeh bir gelecek için #ElazığMadeniniİstiyor

 

Haydi Elazığ taşına toprağına sahip çık #ElazığMadeniniİstiyor

 

Ne devlet ne millet zarar etsin #ElazığMadeniniİstiyor

 

Madeni Elazığ Girişim Grubu İşletsin #ElazığMadeniniİstiyor

 

Elazığ Girişim Grubu Şehrin Geleceğidir #ElazığMadeniniİstiyor

 

Bölgesel Kalkınma Elazığ Girişim Grubuyla Mümkün #ElazığMadeniniİstiyor

 

Madende kararlıyız #ElazığMadeniniİstiyor

 

Elazığ Kendi Geleceğini Hazırlıyor #ElazığMadeniniİstiyor

ETİKETLER: maden maden haberleri elazığ maden elazığ girişim grubu