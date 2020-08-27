Elazığlılar maske takmaya başladı

Yeni normalleşme süreci,bayram, düğün gibi etkinlikler nedeniyle Covid-19 vakalarında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da son haftalarda artış yaşandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs (Covid-19) vakalarının artması ile birlikte daha önce çok dikkat edilmeyen maske kullanımına vatandaşlar dikkat etmeye başladı.

Maske takmanın zorunlu olmasına rağmen bir çok kişi geçmişte buna dikkat etmezken, vaka sayısının artmasıyla birlikte durum değişti. Kentte yapılan uyarılar ve vakaların artışıyla birlikte şehir merkezi başta olmak üzere bir çok alanda vatandaşlar maske takmaya başladı. Kentin en yoğun caddesi Gazi’de de vatandaşların hemen hemen hepsinin maske taktığı, gözlemlendi.

Sürekli maske taktığını belirten vatandaşlardan İbrahim Satıcı, “Keşke maske takmaya 3 ay öncede başlasalardı. Herkes taksa daha güzel olurdu. Zor bir şey değil. Gayet kolay. Maske, mesafe ve temizlik kuralı var. Hükumetimizde bunu istiyor. Bizde bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Kendimi koruyorum, maskemi takıyorum, hijyen yapıyorum.Elazığ’da vaka sayısı çok yükseldiği için vatandaş artık korkmaya başladı ve haliyle maske takmaya başladı. Kurallara uyacağız, herkesin maske takması lazım. Takmayanları da vatandaş olarak bizim uyarmamız lazım. Zor bir şey değil, çok basit” dedi.

Çoğu vatandaşın maske taktığını anımsatan vatandaşlardan Fatma Ulus ise, “Ama virüs sayısı çoğaldığına göre demek ki bazıları takmıyor. Ama maske zorunlu. Mesafe ve hijyen önemli. Herkesin uymasını istiyoruz. Maskemizi takıyoruz, tedbirimizi alıyoruz, ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Eve gidince de ellerimizi yıkıyoruz ve elbiselerimizi havalandırıyoruz” diye konuştu.

Herkesin maske takması gerektiğini vurgulayan Ömer Kızılkaya da, “Maske takmamız lazım, bunu tüm vatandaşların yapması lazım. Aslında almamız gereken çok basit bir tedbir. Sosyal mesafeye uymak ve maskemizi takmak. Bunlar çok basit tedbirler ve önlemin birinci kuralı. İnşallah tüm vatandaşlar buna uyar. Şu anda gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımız kurallara uyamaya çalışıyorlar. Tabi bunda vakaların artması büyük etkisi var. Vatandaşlar maskesini takmaya başlamış, inşallah böylede devam eder” ifadelerini kullandı.

Kurallara uyduğunu dile getiren Eren Niti, vaka sayısının artmasıyla herkesin korkmaya başladığına değinerek, kendisinin de tedbir amaçlı ve çevresindekileri korumak için maskesini taktığını kaydetti.