Elazığlılar dikkat! Yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklama.
Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı beklendiğini, bin 400 rakımın üzerindeki bölgelerde yağışların yoğun olacağını bildirdi.
Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:"Bu akşamdan itibaren bölgemizde görülecek yağışların Adıyaman, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl illerindeki 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor"denildi. Kar yağışının yüksek rakımlı yerlerden 20 santimi aşacağını aktaran merkez, meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.