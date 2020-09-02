Elazığlılar dikkat! Yağış geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ,Malatya ve Tunceli için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptığı.

Meteoroloji 13. Böle Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada," Bölge genelinde hava parçalı bulutlu Malatya kuzey doğusu, Elazığ kuzey batısı, Tunceli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette,öğle saatlerinden sonra Elazığ,Adıyaman ve Malatya çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor"denildi.

Ayrıca, mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıklar nedeniyle saat:11.00 ile 16.00 arasında yaşlı, kronik rahatsızlığı olanlar ile çocukların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olması istendi.