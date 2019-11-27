Elazığlılar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de belirli aralıklarla yağış beklendiğini, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur şeklinde görüleceğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, yer yer aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlere yer yer yağmur, karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor"denildi. Merkez ayrıca, rüzgarın yağış esnasında kuvvetli esmesinin beklendiğini de aktardı.