Elazığlılar dikkat! Kar geliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yüksekliği 3-5 cm, yer yer 10 cm üzeri kuvvetli kar bekleniyor. Su baskını, se, buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman içinde kar uyarısı yaptı.