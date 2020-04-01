Elazığlılar dikkat! Bazı caddelere kısıtlama getirildi

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım müdahale etti, koronavirüs önlemleri artırıldı. Caddeler boşaldı, bazı caddelerde kaldırımlarda yürümeye kısıtlama getirildi.

İlimizde covid-19 koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirler alınıp bir bir uygulamaya konurken, uygulamaları yerinde görmek için şehrin en işlek cadde ve meydanlarında incelemelerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde halkın nispeten kalabalık olduğu cadde ve meydanlarda tedbirleri arttırarak Gazi Caddesi, 1. Harput Caddesi ve Vali Fahribey Caddelerinde yaya yürüme alanlarına da sınırlandırma getirdi, fiziki tedbirler, denetim ve uyarılar artırıldı. Alınan sıkı önlemler sonucu bugün cadde ve meydanların boşaldığı görüldü.