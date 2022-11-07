Elazığlılar Cumhuriyet Meydanıyla nefes alacak 

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın vizyon projeleri arasında yer alan Cumhuriyet Meydanı yapımında sona gelindi.

Elazığ’da şehrin uzun yıllardan bu yana beklediği, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın da vizyon projeleri arasında yer alan meydan ve yeraltı otoparkının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı çalışmalarında sona gelindi. 38 bin metrekarelik meydanda Türkiye Cumhuriyeti ve tarihteki 16 Türk devletini simgeleyen 17 adet bayrak yer alacak.

Gerçekleştirdiği projelerle şehre değer ve vizyon katan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim vaatlerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede eski Ahmet Aytar Meydanı olarak bilinen şimdi ise Cumhuriyet Meydanı olan alanda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 38 bin metrekare alana sahip iki adet süs havuzunun yer aldığı meydanda oturma bankları yerleştirilirken pergola imalatları da tamamlanmak üzere. Meydanda ayrıca ay ve yıldızdan oluşan kent simgesi oluşturuldu. Kent simgesinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti ve tarihteki 16 Türk devletini simgeleyen 17 adet bayrak yer alacak. 16 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek yeşil örtü, tesviye ve sulama tesisatı çalışmalarıyla vatandaşların refahı arttırılacak.

Öte yandan, şehrin otopark ihtiyacına çözüm amacıyla inşa edilen toplamda 22 bin metrekare kapalı alana sahip iki katlı ve 940 araç kapasiteli modern yeraltı otoparkında son rötuşlar tamamlandıktan sonra araçların park sorunu da ortadan kalkmış olacak.

''BUNDAN İYİSİ CAN SAĞLIĞI''

Cumhuriyet Meydanının Elazığ için bir nefes olduğunu dile getiren vatandaşlardan Abdulvahap Ekici, ''Burayı yapana, yaptırana ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Elazığ bir nefes aldı. Postanenin orası da güzel olmuş. Ben bu çalışmadan memnunum. Önceden burada bir okul ve kapalı spor salonu vardı. Şimdi burası Elazığ için bir nefes oldu. Bundan iyisi can sağlığı. Bu gibi çalışmalar çok güzel olmuş” dedi.

'AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ''

Haluk Aslan isimli vatandaş ise ''Elazığ’da yapılan bu çalışmalardan gayet memnumum. Burada emeği geçen tepeden tırnağa herkese çok teşekkür ediyorum. Bu meydan Elazığ’a yakıştı. Allah yapanlardan razı olsun, biz memnunuz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Elazığ’a çok yakıştı'' diye konuştu.

Vatandaşlardan Metin Bulut da ''Toplum için, rahat bir yaşam için güzel hizmet oluyor. Vatandaşlar da burada dinleniyor. Burası şehrin yükünü kaldırdı. Önceki hali sıradan, binaların olduğu dar sokakların olduğu insanların yaşam alanlarının zorlaştırıldığı, şimdi ise refah. Anlatmaya gerek yok, herkesin gördüğü ve bildiği bir hizmet olmuş'' şeklinde konuştu.

Güzellik için çalışıldığını ifade eden 78 yaşındaki Cemil Güneş de yapılan hizmetten memnun olduklarını kaydetti.