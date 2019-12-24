Elazığlı yüzücüler göz doldurdu

Elazığ Belediyesi Yüzme Kulübü sporcuları, Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışmalarında başarılı sonuçlar elde etti.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen 8. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme Yarışlarına katılan Elazığ Belediyesi Yüzme Kulübü sporcularından Canan Esila Demir 8-9 Yaş 50 Metre Kurbağalama Stilinde ikinci, Yağmur Akgün 10 Yaş 50 Metre Kurbağalama Stilinde üçüncü, Belinay Erva Özdal 8-9 yaş 50 Metre Kelebek Stilinde ikinci, Yağmur Akgün 10 Yaş 50 Metre Kelebek Stilinde ikinci oldu.

Karışık, kelebek, kurbağalama, sırt üstü ve serbest stillerde kıyasıya yarışların yaşandığı organizasyonda, 8/9 ve 10 Yaş guruplarında yarışan Damla Akgün, Emir Haktan Yılmaz, Eymen Arda Yıldırım, Doruk Kemal Tuğan, Ahmet Arda Sağmanlı, Hasan Çoban, Hüseyin Çoban, Ömer Yiğit Demir de kırmızı-mavi-yeşil-sarı kurdele kazandı.