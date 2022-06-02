Elazığlı vatandaşların asgari ücretle ilgili düşünceleri

Elazığlı vatandaşlara asgari ücretle ilgili düşüncelerini sorduk.

Nasrullah Yunus Parlak’ın hazırladığı ‘Bordo mikrofon’ sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

‘Bordo Mikrofon’ Elazığlı vatandaşlara asgari ücretin yeterli olup olmadığını sordu.

Vatandaşlar, asgari ücretin temmuz ayında mutlaka yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Elazığlı vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini sorusuna da farklı farklı rakamlar belirttiler.

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