Elazığlı sporculardan yüzmede Türkiye derecesi

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yüzme Birinciliği Müsabakalarına katılan Elazığlı sporcular, dereceler ile döndü.

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yüzme Birinciliği Müsabakalarına katılan Elazığlı sporcular, dereceler ile döndü.Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Yüzme Birinciliği Müsabakaları Giresun’da düzenlendi. Müsabakalara Elazığ’ı temsil etmek üzere giden sporculardan Damla Akgün 50 metre sırtüstü stilinde Türkiye ikincisi, Yağmur Akgün ise 100 metre kelebek stilinde Türkiye üçüncüsü ve 50 metre kelebek stilinde Türkiye dördüncüsü oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ Sporcularımız her branşta katıldıkları neredeyse tüm müsabakalarda ilimize dereceler kazandırmayı başardılar. Milli takıma seçilen birçok sporcumuz var. Yüzme branşında başarı elde eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” denildi.