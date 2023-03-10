Elazığlı sporculardan 2 altın, 1 bronz madalya   

Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’ndan Elazığlı sporcular, 2 altın ve bir bronz madalya ile döndü.

Şanlıurfa’da 7 bini aşkın sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Elazığlı sporcular da ringe çıktı. Son Hilal Spor Kulübü sporcularından Orhan Bulğak gençler 86 kilo full contact branşında Türkiye şampiyonu, Alpaslan Hamza Kıvık 91 kilo gençler low kick contactta Türkiye şampiyonu ve Civan Polat 86 kilo low kick contactta Türkiye 3'üncüsü olarak Elazığ’a dereceyle döndü.

Sporcularını aldıkları başarılardan dolayı tebrik eden Kick Boks Milli Takım ve Son Hilal Spor Kulübü Antrenörü Zülfü Topuz, “Sporcularımıza güveniyorduk ve madalyayla döneceklerinden emindik. Çok şükür de öyle oldu. Türk sporuna yine başarılı sporcular kazandırma gayretinde olacağız” dedi.

