Elazığlı sporcular, şampiyonluk için kulaç atıyor

Elazığ’da Hazar Yüzme Spor Kulübü’ndeki sporcular, başarıları ile dikkat çekiyor. Yakup Kılıç Spor Salonu’ndaki olimpik yüzme havuzunda antrenörleri eşliğinde çalışan yüzücüler, 19 şampiyonluk yaşadı.

Elazığ’da Hazar Yüzme Spor Kulübü’ndeki sporcular, başarıları ile dikkat çekiyor. Yakup Kılıç Spor Salonu’ndaki olimpik yüzme havuzunda antrenörleri eşliğinde çalışan yüzücüler, 19 şampiyonluk yaşadı.Elazığ’da Hazar Yüzme Spor Kulübü, başarıları ile dikkat çekiyor. Yazın ortalama 200 öğrencinin yüzme öğrendiği kursta 60 öğrenci ise profesyonel şekilde yarışmalara katılıyor. Yakup Kılıç Spor Salonu’ndaki olimpik yüzme havuzunda antrenörleri eşliğinde çalışan yüzücüler, 19 şampiyonluk yaşadı. 24 Türkiye ikinciliği ve 42 de üçüncülüğü elde eden öğrenciler, başarı için kulaç atıyor.Performans gurubu içerisinde 60 öğrenci olduğunu belirten Antrenör Ahmet Hazar Tan, "Bunlar yarışlara hazırladığımız sporcular. Onun dışında yaz okullarında da yaklaşık 200 tane yüzme öğrenmeye gelen sporcularımız var. Performans gurubunda 6 antrenör çalışıyor. Her seviyeye uygun antrenör var. Yazın ise 16 antrenör ile çalışıyoruz. Ülke içi ve dışı birçok başarımız var. 19 Türkiye birinciliğimiz, tane Türkiye ikinciliğimiz ve 42 üçüncülüğümüz var. Burada normal yüzme, su altı sporları ve paletli yüzmede eğitimler veriyoruz" dedi.Sporculardan Zümra Avcı ise, 7 kere Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, "3 kez ikinci ve 2 kez de dördüncü oldum. Burada hep beraber antrenman yapıyoruz. Hocalarıma ve aileme teşekkür ediyorum. Yaklaşık 7 yıldır yüzüyorum. Çokta güzel gidiyor. Hocalarımız çok iyi ve bize ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.Sporculardan Ahlas Avcı da, "Antrenmanlarıma devam ediyorum. Aynı zamanda yarı zamanlı antrenörlük yapıyorum. Antrenmanlarımıza çok sıkı şekilde devam ediyoruz. Yarışmalarımıza hazırlanıyoruz. Yakın zamanda yarışlarımız olacak" şeklinde konuştu.