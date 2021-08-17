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Spor

Elazığlı sporcu Türkiye 5’incisi

Spor

Elazığlı sporcu Türkiye 5’incisi

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Aksaray’da düzenlenen Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonasında 58 kentten 420’si erkek 316’sı kadın 736 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.