Elazığlı sporcu 3'üncü oldu  

Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Elazığlı sporcusu Mücahit Ateş Türkiye 3’üncüsü olarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı

Ankara'da 7-14 Temmuz arasında 67 il, 562 kulüpten toplam bin 892 sporcunun katılımıyla Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasını gerçekleşti. Elazığ’dan sporcusu Mücahit Ateş +65 kilogramda Türkiye 3’üncüsü olarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü olan Mücahit Ateş'i ve antrenörümüz Özcan Kaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.