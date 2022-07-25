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Spor

Elazığlı ralli pilotu 2022 Drift şampiyonu oldu

Spor

Elazığlı ralli pilotu 2022 Drift şampiyonu oldu

Türkiye’nin 2 kadın rallicisinden biri olan Elazığlı Merve Mermer, Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ulusal statüde düzenlenen Türkiye Drift Şampiyonası'nın 2022 yılı sezon finali, İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Birbirinden ünlü yarışçıların nefes kesen mücadeleleri, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. İzmir Ülkü Park'ı dolduran onbinlerce yarışseverin katılımıyla gerçekleşen final yarışında, pilotların performansları izleyenlere heyecan ve görsel şölen yaşattı. Yurt dışından sporcuların da katıldığı Türkiye Drift Şampiyonası son ayağında, 1 dakika 30 saniye ile Elazığlı Ralli Pilotu Merve Mermer sezonunun şampiyonu oldu.Şampiyon olan Mermer, Kanada’da düzenlenecek olan Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.