Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 20-12-2019 08:39

Elazığlı polis izin gününde hayatını kaybetti

Vefat eden Elazığlı polis için töreni düzenlendi.

Elazığlı polis izin gününde hayatını kaybetti

İzin gününde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından Yıldız’ın cenazesi memleketi Elazığ’a gönderildi.  

İzin gününde rahatsızlanarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene hayatını kaybeden polis memurunun yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mustafa çalışkan ve mesai arkadaşları katıldı. Helallik alınmasının ardından Remzi Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.

ETİKETLER: elazığlı polis elazığ polis vefat etti remzi yıldız
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA