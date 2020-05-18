Elazığlı paşa istifa etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, kişisel Twitter hesabında, "Yakın çevresinden edindiğim bilgiye göre; Milli Savunma Bakanlığı’nın bugün Deniz Kuvvetleri’ndeki Kurmay Başkanlığı’nı bırakıp Genelkurmay’a geçmesini istediği Yaycı, düzmece bir dosya ile haksızlığa uğradığını belirterek istifa etti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk ise, Cihat Yaycı'nın istifa gerekçesini, "Onurum, gururum incindi" sözleriyle açıkladığını belirtti.

Ne olmuştu?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı görevini yürütürken FETÖ'ye karşı mücadelesiyle adından söz ettiren, Libya ile deniz sahası anlaşmasının mimarı olarak gösterilen Tümgeneral Cihat Yaycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmıştı.

Cihat Yaycı'nın , torpido güdüm teli ihalesinin şartnamesinde belirtilen esaslara uyulmadığı gerekçesiyle ihaleyi kabul etmeyen komisyon üyelerine sahip çıktığı, ihaleyi alan firmanın yetkililerinin "Sizi TSK'dan attıracağız" dedikleri öne sürülmüştü.

Cihat Yaycı'nın Deniz Kuvvetleri içinde 'FETÖ'Metre adı verilen bir uygulama getirdiği belirtiliyordu.

Kanyak:T24