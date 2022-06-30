Elazığlı öğrencilerden iş insanı Veysel Demirci’ye teşekkür ziyareti

Ziver Havacılıkta stajlarını tamamlayan Elazığ Boğaziçi Lisesi Havacılık bölümü öğrencileri, Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci’ye Holding binasında teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler.

Gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci, “ Ziver Havacılık olarak Elazığ Boğaziçi Lisesi Havacılık okulu yetkilileri bizlere ulaşarak öğrencilerin stajları ile ilgili taleplerini ilettiler. Bende bu konuda Elazığlı olmamız hasebi ile gençlerimizin Ziver Havacılık bünyesinde stajlarını yapmalarını uygun gördüm. Genç kardeşlerimle iftihar ediyor, hepsine eğitimlerinde başarılar diliyorum. Her zamanki gibi şehrimizin ve hemşehrilerimizin emrinde olmaya devam edeceğim. Rabbim tüm gençlerimizi esirgesin ve muvaffak eylesin” dedi.