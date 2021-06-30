Elazığlı öğrenci LGS’de Türkiye birincisi oldu

Elazığ’da Liselere Geçiş Sınavı'nda 500 puan alarak birinci olan Sare Yıldız, başarısını çok çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

6 Haziran'da yapılan LGS’nin sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği sınavda farklı illerden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Elazığ’da da özel bir okulda eğitim gören Sare Yıldız, 500 puan alarak birinci oldu. Yıldız için bugün okulda program düzenlendi. Programda mezuniyet kepini giyen Yıldız, arkadaşlarına da tavsiyelerde bulundu.

Hiç yorulmadan ne olursa olsun çalışmak gerektiğini belirten Sare Yıldız, “Özellikle matematiğe ağırlık vermek gerekiyor. Ben hem öyle yapıyordum. İnanmak da önemli. Ama böyle güzel bir şeye inanmak da tabii ki kolay değil. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Pandemide çok aşırı zorlanıyordum. Çünkü okul devamlı dolu dolu geçiyordu. Eve geldiğimizde bir boşluğa düşmüş oluyordum. Ama onu da online derslerle ve öğretmenlerimizin ilgisi ile yıpranmadan atlattık. Henüz meslek olarak bir karar veremedim. Önümdeki yıllar belirleyeceğim gibi duruyor. Ama kendi yardım kuruluşumu açmak istiyorum. Başarımı hiç durmadan çok çalışmaya borçluyum. Hiç sıkılmadan, yorulmadan planlı bir şekilde çalışmaktır. Böyle büyük bir başarı beklemiyordum, bana sürpriz oldu” diye konuştu.

"KALEMİ BIRAKMAMALISINIZ"

Diğer öğrenci arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Yıldız, “Çok kötü ve sizi üzecek denemeler olabiliyor. Ya da üzecek olaylar başınıza gelebiliyor. Bu zamanlarda pes etmemek önemli. Kalemi bırakmamalısınız. Hiçbir zaman bu zor diye kitabı kapatmamalısınız. Daha çok üzerine gitmelisiniz. Bunlar insanı çok geliştiriyor. Bunların dışında sakin olmakta önemli” şeklinde konuştu.

"BU YILKİ BİRİNCİLİK ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Başarıda ailenin fonksiyonunun çok büyük olduğunu dile getiren okul Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Durgungül, “Bize pırıl pırıl bir öğrenci teslim ettiler. Öğretmenlerimiz de çok şey kattı. Bu yılki birincilik çok daha önemli. Çünkü daha önceki yıllarda yaklaşık 500 tane birinci çıkıyordu. Bu yıl Türkiye geneli 6 ilde 97 birinci çıktı. Bunlardan biri de Sare’dir. Ben öğrencimizi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.