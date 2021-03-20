Elazığlı kuaförlerden anlamlı etkinlik

Elazığ depreminin ardından geçici yaşam merkezi konteyner kentte kalan ailelerin çocuklarına 13 kuaför aynı anda ücretsiz olarak hizmet verdi.

Elazığ depreminden sonra geçici barınma merkezi olarak hazırlanan konteyner kentlerde aileleri ile yaşayan çocuklar için aynı anda 13 berber ücretsiz olarak hizmet verdi. Çocukların saçlarını kesen berberler, isteklerine göre de şekillendirmeyi ihmal etmedi.

Elazığ Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çalışmasıyla Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı tarafından 24 Ocak 2020 depreminin sonrası geçici barınma merkezi Ağaşıdemirtaş konteyner kente yerleşen çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti verildi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 13 berber, konteyner alanına giderek burada aileleriyle birlikte yaşayan 40 çocuğu tıraş edip bakımlarını yaptı. Kentte 500 berberin de bu işe gönüllü olduğunu, bu tip sosyal sorumluluk projelerini destekledikleri aktarıldı.

Depremin ilk gününden bu yana bir çok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Biz özellikle Gençlik ve Spor il Müdürlüğü olarak dönen dönem hem STK’larla, hem de bir çok paydaşımızla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriliyoruz. Bugün de onlardan bir tanesini hayata geçirdik ve konteyner kentteyiz. Biz daha öncesinde de deprem döneminde bir çok vatandaşımızı kişisel bakımlarını yapmak üzere kendi tesislerimize getirmiştik. Valimizin koordinesinde özellikle Berberler ve Kuaförler Oda Başkanlığı ile birlikte projeyi konteyner kentte hayata geçiriyoruz. Burada çocuklarımızın kişisel bakımları yapılıyor. Ben burada yaşayan hem ailelere hem çocuklara bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, sürekli yanlarında olacağımızı da belirtmek istiyorum” dedi.

“ELAZIĞ ESNAFI BU TÜR İŞLERE ÖNEM VERİYOR VE SEVİYOR”

Anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirten Oda Başkanı Nizamettin Türkoğlu ise “Burada emeği geçen bütün meslektaşlarıma teşekkür ederim. Elazığ’daki meslektaşlarımın yüzde 90’ı bu işe duyarlı kaldı. Daha doğrusu üye sayımız 500 ve bunların hepsini buraya getirtme imkanımız var çünkü Elazığ halkı, esnafı bu tür işlere önem veriyor ve seviyor. Buradaki çocukların ufak bir gülümsemesi ve mutlu olması bizleri de çok mutlu ediyor. İnşallah bu tür organizasyonlarımız devam eder. Bugün erkek çocuklarımızı tıraş etmek için buradayız ileriki tarihlerde de uygun görülürse ilimizde bayan kuaförleri buradaki genç kızlarımızın, çocuklarımızın da saçlarını kesmek için tekrar buraya katılmayı düşünüyoruz. Burada şuanda erkek kuaförü olarak 13 meslektaşımız var” diye konuştu.Çocuklar ise saçlarının kesilmesiyle ilgili destek veren berberlere teşekkür etti.