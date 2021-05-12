Elazığlı kayyum Kars'ta neler yaptı?

İçişleri Bakanlığı 'Terör Yok, Hayat Var' mottosuyla görevlendirme yapıldıktan sonra Kars Belediyesi'nde 26,7 milyon borcun ödendiği, 20.5 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı.

Elazığlı hemşehrimiz Kars Valisi Türker Öksüz'ün Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasından sonra İçişleri Bakanlığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

İçişleri Bakanlığı terörden arındırılmış belediyecilik kapsamında yapılan yatırımlar hakkında "Terör Yok Hayat Var" başlığı ile yaptığı açıklamalarda, "26,7 milyon TL borç ödendi, 20,5 milyon tl yatırım yapıldı. 6,1 km asfalt yol yapımı, 115 bin metre kare parke taş, 20 adet peyzaj çalışması (16,500 metrekare), 2,6 km kanalizasyon şebeke hattı, 2,3 km yeni su hattı yapımı, 26 km stabilize yol, 220 ton asfalt yama çalışması, 415 noktada aydınlatma çalışması, 2 noktada 3,500 metre kare açık otopark yapımı, 5 adet su deposu yapım yenileme, 150 adet kanalizasyon baca kapaı değişimi, 5252 noktada kanalizasyon bacasına müdahale, 81 bin maske alım ve dağıtımı, 9 kurs (228 kursiyer), 1000 adet fidan dikimi, 170 adet ağaç dikimi, 2250 metre kare refüjde payzaj çalışması, 2806 aileye yardım, 33 kişiye evde bakım hizmeti, 2,6 ton dezanfektan ile sosyal alanlarda dezanfekte işlemleri yapıldı" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Bakan Süleyman Soylu'nun da Kars Belediyesi'nin çalışmalardan memnun olduğu ve Kars'tan memnun bir şekilde ayrıldığı ifade edildi.