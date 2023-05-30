Elazığlı iş adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan için 20 adak kurbanı kesti   

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde vatandaşların güvenini tazeleyerek yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Elazığlı iş adamı Hakan Fırdolaş, 20 koyunu keserek sevinç kutlaması yaptı.

28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlar tarafından güven tazeleyerek seçilmesi tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da sevinçle karşılandı. Günlerdir süren sevinç kutlamaları devam ederken Elazığlı iş insanı Hakan Fırdolaş, seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması halinde 10 adet kurban keseceğini belirtti. Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından bu sayıyı 20’ye çıkartan Fırdolaş, niyet ettiği koyun kesimini vatandaşların da katılmasıyla birlikte gerçekleştirdi. Kesilen kurbanların bölgedeki vatandaşlara dağıtılacağı bildirildi.

Kurban kesiminde konuşan Elazığlı iş insanı Hakan Fırdolaş, ''28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesiyle birlikte belirlemiş olduğumuz kurban kesme niyetimiz vardı. Biz de bugün adağımızı yerine getirmek için toplandık. Reisimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Rabbim devletimize, vatanımıza ve bayrağımıza zeval vermesin. Adak olarak adadığımız 20 kurbanı bugün kestik” dedi.

14 Mayıs tarihinde Genel ve milletvekilleri seçimlerinin akşamında Hakan Fırdolaş’ın kendisini aradığını aktaran AK Parti Elazığ Eski İl Başkanı Mahir Sönmez, “Seçimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın galip gelmesinin ardından 10 tane kurban keseceğini söyledi. Ancak 14 Mayısta seçimlerin ikinci tura kalmasından dolayı bu sefer Cumhurbaşkanı kazanırsa adak kurban sayımı 20’ye çıkaracağım demişti. 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde yüzde 52’nin üzerindeki oy oranı Elazığ’da da yüzde 70’in üzerinde oy almasından dolayı 20 tane kurbanımızın kesilmesi törenine katıldık” ifadelerini kullandı.