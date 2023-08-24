Elazığ’lı Firmadan büyük başarı, bölgenin yüz akı oldu 

Elazığ’da Harput Çelik Konstrüksiyon üretim tecrübesiyle, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini de birleştirerek hafif çelik yapılar konusunda kendi tesislerinde üretim yapan sayılı firmalar arasında yer alıyor.

Harput Çelik Konstrüksiyon firma sahibi Murat Beycur yaptığı açıklamada,“Harput Çelik konstrüksiyon villa üretim tecrübesiyle, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini de birleştirerek hafif çelik yapılar konusunda kendi tesislerinde üretim yapan sayılı firmalar arasındadır. Murat&Harput Çelik Villa ailesi olarak; uzun yılardır size özel tasarlanan projelerinizi, ekibimizdeki deneyimli mimar ve mühendis arkadaşlarımız ile, yaratıcı, yüksek kalite standartlarında dizayn ederek; son teknoloji bilgisayar destekli arzu ettiğiniz hafif çelik kalıcı konutları vatandaşlarımıza sunmaktayız. Kişiye özel mimari tasarım, Türkiye’nin her yerine montaj hizmet, Hızlı kurulum, İleri kaba teslimden Anahtar Teslime kadar teslim seçeneklerimiz ile hizmet veriyoruz.”dedi.

Beycur son olarak,“Hizmetlerimiz sadece Elazığ’da değil bölge illerimizde devam ediyor. Kaliteli hizmet ve müşterimizin memnuniyeti bizler için çok önemlidir.”dedi.