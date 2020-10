'Elazığlı esnaflarımızla çok uyumlu çalıştık'

'Yılın En Başarılı Esnaf Dostu Valisi’ ödülüne Çetin Oktay Kaldırım layık görüldü.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye geneli esnaf ve sanatkarlar arasında düzenlenen anket sonucunda ‘Yılın En Başarılı Esnaf Dostu Valisi’ kategorisinde ilk sırada yer alarak 2020 Türkiye Esnaf Oscarları ödülüne layık görüldü.

Esnaf ziyaretlerine her daim devam edeceğini belirten Vali Kaldırım, “Sakarya’dan önce görev yaptığımız Elazığ İlinde önemli bir deprem süreci yaşadık, bu konuda da esnaflarımız en büyük sıkıntıyı yaşayan kesimlerdendi. Şimdi ise pandemi süreciyle yine sıkıntı yaşamaktalar. Gerek deprem ve gerekse de pandemi sürecinde Elazığ İlinde esnaflarımızla çok uyumlu çalıştık, dertleriyle hemhal olduk, sorunları birlikte göğüsledik, birlikte çare ürettik. Burada da hakeza esnafımızla uyumlu çalışıyoruz, hem esnaf odalarımızla hem de esnaflarımız ile iç içeyiz. Esnafımız bizim başımızın tacı ve her zaman devletinin, milletinin yanında yer almış, değerlerine sahip çıkmış, toplumun vicdanı olmuş, aziz milletimizin değerlerini tam manasıyla temsil eden önemli bir kesim. Bundan dolayı esnaflarımızla her daim birlikte olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.