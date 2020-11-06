Elazığlı depremzede çocuklardan İzmirli akranlarına mektup  

Elazığ’da depremi yaşayan çocuklar, İzmirli çocuklara mektup göndererek manevi destek verdi.

Genç Kızılay Fırat Üniversitesi Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Elazığ’dan Mektup Var’ projesi kapsamında 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşayan çocuklar, İzmir’de aynı kaderi yaşayan akranlarına mektup yazdı. 300 çocuğun yazdığı mektup, Kızılay ekibi tarafından toplandı. Yanlarına oyuncak konan mektuplar, hediye paketi yapılarak İzmirli depremzede çocuklara gönderildi.

24 ocakta Elazığ’da bir deprem yaşandığını belirten topluluk başkanı Furkan Cora, “İzmir’de de aynı deprem yaşandı. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Oradaki kardeşlerimize Elazığ miniklerin mektup göndermesine karar verdik. Bu bağlamda çalışıyoruz. Hediye paketleri ve mektuplarımız kolilenip İzmir’e doğru yola çıkacak. Elazığ’da İzmir’e 300 mektup ve oyuncak paketlendi. Daha çok mektup vardı biz bunları ayrıştırdık. Çocuklar, mektuplarında 24 Ocakta aynı depremi yaşadıklarını söylemiş. Ama bunların gelip geçici olduğunu milletin ve Elazığ olarak yanlarında olduklarını dile getirmişler” dedi.

Projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Yardımcısı Kübra Karakoç ise “Bu proje kapsamında öncelikle neler yapabileceğimizi düşündük. Daha sonra okullarımıza ve etrafımızdaki çocuklara mektuplar yazdırdık. Daha sonra teker teker hepsini okuduk. Elazığ depreminde tüm çocuklarımız bu depremi derinden hissetmişler. İçlerini dökmüşler. Bunu görünce onlara da bir umut olduğumuzu düşündük. Amacımız İzmir’deki çocuklara destek olmak ama buradaki çocuklara da destek olduğumuzu düşünüyoruz. Hepsi umudun Elif, umudun adı Ayda’dan bahsetmişler. Bunu derinden hissetmişler. Bizde bunları okuyarak çok duygulandık” diye konuştu.

İzmir’de içsinler diye çay gönderdiğini dile getiren 7 yaşındaki Yunus Emre Barin de “Belki bir zaman biz de İzmir’e gidip çay içeriz. İzmir’e çok geçmiş olsun. İnşallah bir daha kimseye zarar gelmez. Bende ailemle çadırda kaldım, onları çok iyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.