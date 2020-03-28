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Giriş Tarihi : 28-03-2020 18:31

Elazığlı anne karantinada doğum yaptı

Bakan Kasapoğlu doğum yapan anne ile telefonda görüntülü görüştü.

Elazığlı anne karantinada doğum yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan anne ile telefonda görüntülü görüştü.  

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan anne ile telefonda görüntülü görüşme yaptı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan Elazığlı bir anne doğum yaptı. Dünyaya gelen bebeğe Azra ismi verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinadayken doğum yapan anne ile telefonda görüntülü görüştü.

 Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, “Bakanlığımıza bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdumuzda karantinada bulunan bir ailemizin bebeği dünyaya geldi. Hoş geldin Azra bebek.. Gelişin şifamıza, iyiliğimize vesile olsun" ifadelerini kullandı.

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