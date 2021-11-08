Elazığ’ın yüzünü Yolspor güldürdü  

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’ta yer alan Elazığ takımlarından Yolspor, 2. haftayı galibiyetle tamamlarken, Fırat Üniversitesi GSK ve Kovancılarspor mağlup oldu. Kovancılarspor, Bingöl Şehir Stadı’nda karşılaştığı 12 Bingölspor'la 1-0 mağlup oldu.
Elazığ Yolspor, saha ve seyircisi önünde Bingöl Karlıova Yıldırımspor ile karşı karşıya geldi. Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan maçı Elazığ ekibi 6-0’lık skorla kazandı ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Sezonun ilk haftasında Elazığ derbisinde Yolspor’u 1-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Fırat Üniversitesi ise 2. haftada Diyarbakır’da sahne aldı. Çınar Stadı’nda oynanan maçta Çınar Stadı’na 2-0 yenilen D. Fırat Üniversitesi, sezonun ilk yenilgisini aldı.