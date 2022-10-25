Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, Seçim çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade ederek kendilerine teveccühün çok yüksek olduğunu söyledi.

“GENÇLERE CESARET VERMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Uzun yıllardır Elazığ’da ticaret yaptığını ifade eden Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi, “Ekip arkadaşlarımızla istişare yaparak bu yola çıktık. Gençlerimize cesaret olmak için başkan adayı olduk. Odamızın ve Elazığ’ın yeni yüzlere ihtiyacı var. İlimizin üreten kişilere ihtiyacı olduğu için adaylığımızı açıkladık. Adaylığımızı açıklamamız kendi kararımızdır”

“BİZ KOLTUK SEVDASI İÇİN YOLA ÇIKMADIK”

Tüfenkçi, “Elazığ ticaretinde ETSO’nun şuanda hiçbir önemi yok, ben bunu kendi şahsım adına söylüyorum. Firmalara ve esnaflarımıza hiç gidilmemiş ve kapısı çalınmamıştır. Allah nasip ederse biz sürekli olarak esnaflarımızın içinde olacağız. Üyelerimizin sorunlarını çözmeye çalışacağız. Bir grubun başkanı olmayacağız tüm grupların başkanı olacağız. Üyelerimiz, şuanda çok dertli ama bunu dile getiren yok. Biz koltuk sevdası için yola çıkmadık. Üyelerimizin her zaman yanında olmak için bu yola çıktık”

“BİZLERE ÇOK BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Selçuk Tüfenkçi; “Adaylığımızı açıkladıktan sonra bizlere çok büyük bir teveccüh var. Bazıları bizleri arıyor “Senin arkanda kim var” diyorlar benim arkamda kimse yok. Biz, kimsenin desteğiyle ve sözü ile bu yola çıkmadık. Kimsenin sözleri ile bir şey yapacak insanlar değiliz. Şuanda dedikodular var çekileceğiz diye ama kesinlikle ben ve ekibim seçime gireceğiz. Allah’ın izniyle de bu seçimi kazanacağız. Bizlere destek olan herkese çok eşekkür ederim” dedi.

“EKİP ARKADAŞLARIMIZI VE PROJELERİMİZİ EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ”

Kısa süre sonra yol arkadaşlarını ve projelerini açıklayacaklarını ifade eden Selçuk Tüfenkçi; “Gelecek hafta içi 14 gruptaki arkadaşlarımızı basın toplantısıyla açıklayacağız. ETSO’nun mevcut yönetimindeki arkadaşlardan da bizlere katılımlar var. Basın açıklamamızda projelerimizi de açıklayacağız. Bizim tek gayemiz Elazığ’ımızı Dünya’ya tanıtmak olacaktır. Bunu da ben ve ekibim başaracak güçtedir” dedi.