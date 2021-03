Elazığ’ın yeni markası, Hazar Dibek

Yüzlerce yıllık bir geleneğin ürünü olan Dibek kahvesi, son dönemde yeniden revaçta.

Genç girişimciler Kutlay Sarıkaya ile Levent Keskin, yaklaşık 3 yıl önce ortaklaşa kurdukları firma ile bu eşsiz lezzeti dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Kendine has hazırlanma şekliyle hem yerli hem de yabancı kahve tutkunlarını cezbeden dibek kahvesi, son dönemde meşhur Türk kahvesi ile yarışır hale geldi.

Elazığlı genç girişimcilerden Kutlay Sarıkaya ile Levent Keskin kurmuş olduğu Hazar Dibek markasıyla oldukça iddialılar. Tarihi Osmanlı’ya dayanan dibek kahvesini, kendi tesislerinde kendilerine has yöntemle üreterek kahve sektöründe en iyisi olmayı hedefliyor.

3 ay önce Hazar Dibek markasıyla piyasada yerini alan genç girişimciler, kendi ürünlerini kendilerine ait tesislerde üretiyor. Pandemi döneminden olumsuz etkilenen girişimciler, ilerleyen dönemlerde istihdamı artırmayı planlıyor.

“İDDİALIYIZ”

Firma olarak hedeflerini anlatan Hazar Dibek ortaklarından Kutlay Sarıkaya, “Herkesin bildiği dibek kahvesini daha kaliteli daha lezzetli bir şekilde piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda da çok iddialıyız. Kalitemizle tanınacağız. Ürünlerimizin ne kadar iyi olduğunu dünyaya duyurmak için çalışacağız.” dedi.

“BU LEZZETİ ÜLKEMİZE YAYACAĞIZ”

Ürünlerini birçok ile gönderdiklerini belirten Sarıkaya, “Şimdilik Elazığ, Malatya ve İstanbul’da yaklaşık 20 tane tatlandırma stantlarımız aktif şekilde çalışmaktadır. Erzincan’dan Aydın’a, Van’dan Antalya’ya kadar ürünlerimizi gönderiyoruz. Bu bir süreçtir ve zamanla ülkemizde bu lezzeti yaymaya çalışacağız.” diye konuştu.

“KATKI MADDESİ KULLANMIYORUZ”

Hazar Dibek olarak üretilen ürünlerimizde katkı maddesinin bulunmadığına dikkat çeken genç girişimci Kutlay Sarıkaya, “Hazar Dibek 7 karışımlı tamamen organik, tadı, kokusu, telvesi ve köpüğü ile damakta bıraktığı lezzetin tarifini yapmanın çok zor olduğu , içimi kolay, kokusu mükemmel, tadı ise geleneksel Türk kahvesinin tekrar vücut bulmuş halidir.Birçok firma dibek kahvesi üretiyor. Biz yaptığımız karışımla en iyisini en kalitesini üretmeye çalışıyoruz. Az önce belirttiğimiz gibi Hazar dibek kahvesinin içeriğinde köpük yapıcı, süt tozu vb. gibi katkı maddeleri kesinlikle yoktur. En kaliteli kahve ve krema markası ile çalışıyoruz. Çok özel kavurma teknikleri ile odun ateşinde kavrulan kahve çekirdekleri, Hazar Dibek kahvesini diğer kahvelerden farklı kılar.

İçerikte çikolata kullanıyoruz kakao kesinlikle kullanmıyoruz. Kahve iç ambalajlarımız kahve için özel ambalajlar olup, ömrünü uzun tutan ambalajlardır. Ağzı açık kalmadığı sürece uzun bir süre saklanabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“KALİTEYİ DE İSTİHDAMI DA ARTIRACAĞIZ”

Dibek kahvesinin Osmanlı’dan günümüze kadar geldiğini söyleyen Sarıkaya, son zamanlarda talebin arttığına değinerek “Dibek kahvesi bizim geleneğimiz aslında. Biz bu geleneğimizi yaşatmak için bu kahveyi ülkemizde her evde bulundurulması için çalışıyoruz. Dolayısıyla biz bu ürünü daha kaliteli yapmak için yola çıktık. Biz bu hedefte ilerlerken istihdamı da artıracağız. Kaliteli ve farklı ürünlerle insanımızın karşısına çıkacağız.” ifadelerine yer verdi.

“AMACIMIZ ELAZIĞ’IN KALKINMASINA KATKI SUNMAK”

Elazığ’ın kalkınması için çaba sarf ettiklerini belirten Sarıkaya, “Biz Elazığlıyız. Memleketimizin kalkınmasını istiyoruz. Elazığ’a kim bir çivi çakarsa Allah ondan razı olsun düşüncesiyle yola çıktık. Bu işletmeyi başka bir şehirde de açabilirdik. Amaçlarımızdan biri de memleketimizin daha iyi yerlere gelmesine katkı sağlamak. Elazığ deprem ve pandemiden dolayı büyük yara aldı. Ticaret Elazığımız’da dönmeli, bizim gibi düşünen Elazığ’a gönül vermiş tüm hemşerilerimizi bu yolda görmek bizlere onur verecektir.” dedi.

“DİBEK KAHVESİ DENİLİNCE AKILLARA ELAZIĞ GELMELİ”

Elazığ’a yatırım yapanlara Elazığlıların destek çıkması gerektiğine vurgu yapan Kutlay Sarıkaya, “Bu işe başlarken ortağım Levent Bey ile birlikte sadece kendi imkanlarımızla bir yerlere geldik. Kendi yatırımımızı yaptık kendi paramızı harcadık. Amacımız dışarıya açılmak olduğu için maddi desteğe ihtiyacımız var tabi. Manevi desteğe de ihtiyacımız var. Elazığ halkının da bize sahip çıkması gerekiyor. Elazığ’da kahve sektörü diğer illere göre daha üst seviyede. Talep fazla olunca marka sayıları da arttı. Biz bu yolda bu işin lideri konumuna gelmek istiyoruz. Türkiye’de dibek kahvesi denilince akıllara Elazığ’ın gelmesini istiyoruz.” dedi.

“TİCARETTE KORKAKLIĞA YER YOK”

Ticarette cesaretin önemine değinen Hazar Dibek ortaklarından Kutlay Sarıkaya, ticarete atılmak isteyen gençlere seslendi. Sarıkaya, açıklamasında “Ticaret her zaman için iyidir. Kimsenin çekinerek hareket etmesini istemiyorum. Ticarette korkaklığa yer yok. Yani ticari bir adım atacakları zaman korkmadan hareket etmelidir. Üretim her zaman kazandırır her zaman fayda sağlar, hem size hem de memleketinize. Ticarete atılmak isteyen girişimci arkadaşlara tavsiyem, kalktığınız zaman oturmayın. Aynı yolda devam edin.” ifadelerini kullandı.