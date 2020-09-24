Elazığ'ın tarihi Bakırcılar Çarşısı'na yenileme projesi   

Elazığ'ın tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın, hazırlanan sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenlemesi projesiyle yenileceği bildirildi.

Kentin tarihi için önemli bir geçmişe sahip Bakırcılar Çarşısı’nı Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyaret etti. Başkan Şerifoğulları ziyarette, kısa süre içerisinde yapımına başlanacak olan sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenlemesi projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Ayrıca yapılacak proje ile ilgili esnaflar bilgilendirildi.

Bakırcılar Çarşısı'nın şehrin tarihi, markası ve en önemli tanıtım aracı olduğuna değinen Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Tarihin önemli izlerini taşıyan bu sokağımız şehrimizin sembol sokaklarından biridir. Tarihe önem veren bir anlayışla hareket ederek bakırcılık sanatının icra edildiği bu çarşımızın otantik görünümünü bozmadan sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme çalışmaları yapacağız. Bu çalışmamız Saray Camii meydanına kadar devam edecek. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz projemizle ilgili bilgilendirmede bulunmak üzere esnaflarımızı ziyaret ettik. Yapacağımız çalışmaları tüm ayrıntılarıyla birlikte kendilerine aktardık”dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından proje ihalesinin yapıldığını anımsatan Başkan Şerifoğulları," Gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Elazığ Belediyesi olarak proje yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Kısa süre içerisinde çalışmalarımız başlayacak. Hayata geçireceğimiz projeyle birlikte sokaktaki dükkanların tabelaları değişip, bina cepheleri yeniden boyanacak ve ahşap cepheler dizayn edilecek. Sokak aydınlatmaları baştan sona değişecek ve kaldırımlar yenilenecek. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise Bakırcılar Çarşısı ve Saray Cami Meydanı yeni ve şık görünümüyle hizmet vermeye devam edecek”diyerek bilgi verdi.