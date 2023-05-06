Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Prof. Dr. Yasemin Açık, kurum ziyaretlerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşu ziyaretleri ve esnaf ziyaretlerine de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Seçim çalışmaları kapsamında hemşerileri ile buluşan onlardan aldığı destekle seçimlere emin adımlarla ilerleyen Prof. Dr. Yasemin Açık bu defa Parçikan Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın düzenlemiş olduğu programda vatandaşlarla bir araya geldi.



“TÜM GÖNLÜMÜZ SENİNLE, AYAĞINIZ TAŞA DEĞMESİN”

Salona girişte büyük bir destek alkışı ile karşılanan Prof. Dr. Yasemin Açık, masaları tek tek dolaşarak, hemşehrilerini selamladı.

Vakıf üyeleri de Prof. Açık’a destek vererek, “Tüm gönlümüz seninle, ayağın taşa değmesin” sözleri ile karşıladı.



“UMUT EDİYORUZ ÇIKTIĞI YOLDA HİZMET ETME ŞANSI OLUR”

Prof. Dr. Açık’a destek amaçlı düzenlenen toplantıda konuşan Elazığ Parçikan Vakfı Başkanı Osman Avcıl, “Bizler bu bölgede 1500’lü yıllardan beri yaşıyoruz. Vakıf yapılaşmamız Baskil, Sivrice ve Keban’da olduğu gibi diğer ilçelerde de büyüyecektir. Prof. Dr. Yasemin Açık hocamız aday olunca, kendisini toplantımıza davet ettik. Katılımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çıkmış olduğu bu yolda umut ediyoruz ki, hizmet etme şansı bulur” diye konuştu.



PROF. DR. AÇIK: SORUNLARI ÇÖZMEK AMACIYLA EL BİRLİĞİ İLE MÜCADELE EDECEĞİZ

Kendisini coşku ile karşılayan vakıf üyelerine teşekkür eden Prof. Dr. Yasemin Açık, “Sizler, şehrimizin kültürüne ve ekonomisine katkı sağlamaktadır. Biliyorum ki, birçok sorun da yaşıyorsunuz. Özellikle hayvancılıkta otlak sorunu, mera sorunu yaşıyorlar. Bazı bölgelerde ise elektrik ve su sorunları var. Bu sorunları çözmek amacıyla el birliği ile mücadele edeceğiz. Elazığ’ın sorunlarını bir bir çözeceğiz” dedi.



PROF. DR. AÇIK: BUNDAN SONRA HEP BİRLİKTE ŞEHRİMİZİ KALKINDIRACAĞIZ

Prof. Dr. Açık konuşmasında Elazığ’a şimdiye kadar kendi bireysel çabalarıyla hizmet etmeye çalıştığını belirterek, “Bundan sonraki süreçte daha etkili hizmet edebilmek için devletin gücünü arkamıza alırsak, topluma çok daha fazla katkı sunacağımızı düşünerek bu yola çıktım” ifadelerini kullandı.

Projelerinden bahseden Elazığ’ın Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Açık, “Seçilirsem Elazığ’da bir iletişim ofisimiz olacak ve bu ofiste bir ekip olacak, hemşerilerimizin sorunları bu ofiste dinlenecek ve ekibimiz sorunların çözülmesi amacıyla girişimlerde bulunacak, aldığı sonucu da vatandaşımıza iletecek. Bende 15 günde bir mutlaka bu ofiste halkımızla buluşacağız. Yine şehrimizin dinamikleri ile birlikte güç birliği yaparak, şehrimizin sorunlarına çözüm yolları arayacağız. Ben değil, biz mantığı ile sorunların üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.



PROF. DR. AÇIK, KURUM ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Ziyaretlerini aralıksız sürdüren Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Açık daha sonra kamu kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.



Prof. Dr. Açık, kurum ziyaretleri kapsamında Karayolları Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Bölge Müdürü Yusuf Güneş ve bölge müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi. Ardından da Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü’nü ve 91. Şube Müdürlüğü’nü ziyaret eden Prof. Dr. Açık, kurum yöneticileri ve personelleriyle bir araya gelerek, 14 Mayıs seçimlerinde kendisi için destek istedi.



“GENÇLERİN DAVETİNİ KIRMADI, MEŞALELER KARŞILANDI”

Kimi zaman bir mahallede, bir sokakta, bir işletmede hemşerileri ile kucaklaşan Prof. Dr. Yasemin Açık, kahvehane ve kafe ziyaretlerinde de bulundu.



Gençler tarafından meşalelerle ve alkışlarla karşılanan Prof. Dr. Açık, kafelerde bulunan vatandaşlarla selamlaştı. Şehirdeki kahvehane ve kafeleri gezen Bağımsız Aday Prof. Dr. Açık, vatandaşlarla sohbet etti, onlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyerek, anı çekilen fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdi.



Prof. Dr. Açık’ı güler yüz ve samimiyetle karşılayan vatandaşlar, “İnşallah hayırlısı ile kazanırsınız. Destek talebiniz başımız ve gözümüz üstüne. Sonuna kadar oyumuz sizin. Size vekillik çok yakışıyor” dediler.

