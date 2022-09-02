‘Elazığ’ın sorunları bilmeden çözüm üretemezsiniz’

Saadet Partisi Elazığ İl Teşkilatı olarak Doğukent Mahallesinde bir çay bahçesinde mahalle sakinlerine “Elazığ Kalkınma Planı” anlatıldı.

İl Başkanı Abdullah Akın’ın konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Elazığ’ımızın problemlerini bilmeden, bunlara çözüm üretmemiz mümkün değildir. Elazığ’ın en önemli problemi işsizliktir. Bugün hepimizin evinde en az bir işsiz var, hepimizin çevresinde birileri veya bir akrabası mutlaka işsiz. İşsizlik, üzerinde 5 sn konuşulup geçilecek bir konu değildir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bunu işsiz kardeşimize sormak gerekiyor. Bakınız İlimizde İş-Kur’a kayıtlı 30 bin işsiz var. Elazığ’a stadyum yapılıyor 20 bin kişilik devasa bir stadyum. Ancak bu işsizlerimiz buraya sığmıyor. Böylesine büyük ölçekli bir işsizlik küçük ve sığ projelerle çözülemez. Büyük ölçekli projelerle çözülür. Biz Elazığ’da başta işsizliği bitirmek, tarım, hayvancılık ve çeşitli problemlerine çözüm getirmek için 14 proje hazırladık. Bunları anlatmak için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. “DediDaha sonra Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın ve il Başkanımız 14 projeyi detaylarıyla anlattı.