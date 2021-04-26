‘Elazığ’ın sanayisi yeni yeni gelişiyor’

Harput Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Arif Erol açıklamalarda bulundu.

Erol;“ İlimizin en büyük sorunlardan biri sanayisi gelişmemedir. Sanayi demek işsizliğin çözülmesidir. Sanayi demek istihdam demektir. Sanayi demek yatırım demektir. Bizler sanayimizi gelişmesi sağlayabilirsek. Dernek olarak bir yatırımcıyı ilimize getirebilirsek. Vatandaşlarımıza istihdam sağlayabilirsek. Görevimizi yapmış oluruz”.

“TOKİ ESNAFLARIMIZDAN ALIŞ-VERİŞ YAPMADI”

Deprem sonrası STK’lar arasında birlik ve beraberliği göremedim. Benim bu süreçte bir önerim vardı. İlimizde yapılacak konutları ilimizdeki mücahitlere ihale edilsin. TOKİ evlerini Elazığlı müteahhitler yapsın diye söylemiştik. Bu mümkün olmadı. Yerel esnaflarımız TOKİ firmalarıyla çalışmayacağını dile getirdim. TOKİ firmaları ana firmalar sağlam olsa da bazı taşeron firmaları esnafımıza ödemelerde sıkıntı yaşatıyor. O yüzden TOKİ firmalarından ziyade bizim esnaflarımız bunlarla çalışmak istemedi. Bu süreçte TOKİ firmalarıyla çalışan esnaflarımızda oldu. Yapılan konutlar yerel esnafa verilmeli şartı getirilseydi. Esnafımız kazacaktı. Devletimiz deprem sonrası tüm imkanlarıyla buradaydı ama esnaflar konusunda sınıfta kaldık diyebiliriz”.

“İKİNCİ ORGANİZE FAALİYETLERİNE BAŞLAMALI”

Harput Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Arif Erol; “Bizim iş dünyası olarak tamamen; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışma yürütmemiz lazım. Biz coğrafi konum olarak çok iyi bir yerdeyiz. Doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan güzel bir noktayız. Sanayi alanında çalışmalarımızı artırmalıyız. İkinci organize bölgemizin faaliyetlerine başlaması lazım. Yeni gelecek yatırımcılara yer tahsisi konusunda sıkıntı yaşayacağını ihtimal vermiyorum. İkinci organize ilimiz için bir sıçrama dönemi olabilir. İnanıyorum şehir olarak ayağa kalkacağız hem ticari hem de ekonomi olarak” dedi.