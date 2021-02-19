‘Elazığ’ın parasına yön veriyoruz’

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz açıklamalarda bulundu.

“Bizler, emlakçılar olarak Elazığ’ın parasına yön veren insanlarız” diyen Gülyüz; “ Ben hep bu örneği vermişimdir; Vatandaşlar bir gayrimenkul alırken bizim yanımıza geliyor. Bu vatandaşın 2 milyon TL’si varsa hangi arsayı alayım diye bize soruyor. Biz de şu arsayı alsan daha iyi olur söylüyoruz. Biz 2 milyon TL’ye yön veriyoruz. Biz bu kadar önemli görevi yapıyoruz ama bizim hiçbir hakkımız yok, hakkımız savunulmuyor, birisi de çıkıp demiyor bizim de böyle bir sıkıntımız var”

“ESNAFLARIMIZI TEK ÇATI ALTINDA TOPLAYACAĞIZ”

ELZEMDER Başkanı Nuri Gülyüz; “Hedeflerimizden bir tanesi de meslektaşlarımızı tek çatı altında toplamaktır. Tüm meslektaşlarımızı oda kaydına, iş yeri açma ruhsatına, vergi levhasına yönlendirmektir. Bu bizim birinci amacımızdır.1 yıl sonra tüm emlakçılarımızı tek çatı altında toplamaktır. Korsanları saymıyoruz. Esnafları tek çatı altında toplarsak hedeflerimizden biride esnaf odamızı kurmaktır”.

“PANDEMİ DAHA ÇOK ETKİLEDİ BİZİ”

Gülyüz; “Pandemi süreci her sektörü olduğu gibi bizim sektörümüzü de etkiledi. Deprem sektörümüzü fazla etkilemedi neden etkilemedi biz sadece daire ve dükkan satmıyoruz. Geniş bir sektörüz. Biz deprem sonrası arsa ve tarla sattık. Deprem dairede etkiledi, arsa ve tarlada işlerimizi canlandı. Depremde yüzde 30 zarar gördüysek yüzde 40’da pandemide gördük” dedi.