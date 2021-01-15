‘Elazığ’ın parası dışarıya gidiyor’

Emlakçılar Derneği Başkanı Hakan Albayrak açıklamalarda bulundu.

TOKİ’nin parası şehrimizde dönmüyor diyen başkan Albayrak; “Biz istiyoruz ki bu para şehir içinde dönsün Biz yıllardır söylüyoruz alış verişimizi ulusal marketlerde yapmayın. Küçük esnaftan alış veriş yapın söylüyoruz. Ulusal marketlerde yapılan alış verişte paramız il dışına çıkıyor. TOKİ yaptığı inşaatları yerel müteahhitlere verilseydi. O firmamız parasını burada harcayacaktı. Ama TOKİ’nin parası şuanda dışarı gidiyor. Ulusal marketlerin parası dışarı gidiyor. Onların kazandığı para ilimizde dönmüyor. İnşaatleri Elazığ firmalarına versinler, gerekirse 2-3 müteahhidimiz birleşsin TOKİ’nin yaptığı 300 daireyi onlar yapsın. Biz bunu istiyoruz. TOKİ’nin yaptığı evler 5-6 aya kadar teslim edilir. İnşallah iki yıl içinde ilimizdeki evlerin hepsi bitecek”.

“ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Başkan Albayrak; “Zor bir süreçten geçiyoruz. 24 Ocak’ta ilimizde yaşanan deprem ve pandemi sürecinde vatandaşlarımız mağdur oldu. Elazığ’da yapılan yeni evlerin sektörümüze hareketlilik getirecek. Şuanda ilimizde 600 tane emlakçı var ama 100 tane ancak kayıtlı”.

“GERÇEKTEN BİZİM SEKTÖR ZOR BİR SEKTÖR”

Başkan Albayrak; “Yeni yasada emlakçı olmayan internete ilan atamayacak. Vatandaşlarımız internete arsa ve ev atamayacak. Bunun cezası olacak. En kısa sürede bu yasa yürürlüğe girecek. Korsan emlakçılar ve vatandaşlarımız ev alıp internete ilan atıyor. Bunlar sattığı ürünlerde vergi vermiyor devletimize devletimiz bunu gördü. Bu şekilde devletin vergisini kaçırıyorlar. Gerçek emlakçı malı alıp sattığında fatura kesmek zorunda. Bizim düşüncemiz biz kazanıyorsak devletimizde kazansın. Ama koran ne yapıyor hakkı 3 bin TL’se 500 TL alıyor. Çünkü korsan vergi vermiyor kira vermiyor. Aldığı cebinde kalıyor. Vatandaşlarımızın emlakçılara vereceği paragözlerine büyük gelmesin. Bu para emlakçının hakkıdır. Öyle zaman oluyor bir daireye 20 defa müşteri götürüyoruz. Bizim arabamızın yakıtı var, internet sitelerindeki üyeliklere giderlerimiz var, bizim vergimiz var, bizim muhasebemiz varda var yani onun için emlakçıya verilen para vatandaşlarımız tarafından gözlerine büyük görünmesin. Gerçekten bizim sektör zor bir sektör” dedi.