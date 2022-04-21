Elazığ’ın konuştuğu ihaleyi kazanan belli oldu

Maden ihalesini kazanan firma belli oldu.

Elazığ’ın Maden İlçesi’nde Maden Teknik Araştırma Müdürlüğü tarafından maden rezervleri bulundu. Türkiye’nin ve Elazığ tarihinin en büyük rezervinin işletilmesi için ihale gerçekleştiriliyor. Yurtiçinden yurtdışından birçok firma maden rezervlerinin işletmesi ihalesine katıldı. Maden rezervinin ihalesi başladı.

İlk edinilen bilgiye göre şu anda ihaleye 2 firma katıldı. İhaleye katılan firmalar arasında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve Port Madencilik A.Ş. yer alıyor.

İHALEYİ KAZANAN FİRMA BELLİ OLDU!

Gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firma belli oldu. İhaleyi Port Madencilik A.Ş. firması kazandı. Port Madencilik A.Ş. firması ihaleyi 2.205.000.000 (2 milyar 205 milyon TL) ile kazandı.