‘Elazığ'ın deprem gerçeği görmezden gelinmemeli’

Elazığ Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Havabulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 İl için uygulanan OHAL kararının yeniden gözden geçirilerek Elazığ'ın da "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

Yüz yılın afetinden 10 ilin yanı sıra Elazığ'ın da ciddi anlamda zarar gördüğünün altını çizen Başkan Havabulut konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bilindiği gibi 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler sebebiyle on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binden fazla vatandaşımız yaralandı. 10 ili etkileyen ve yüz binlerce yapıyı kullanılamaz hale getiren büyük depremin ardından Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından depremden etkilenen 10 ilimiz OHAL kapsamına alındı. Tabi depremin hemen ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında depremin Elazığ'da da çok ciddi bir hasara yol açtığı gözlemlendi. 2020 yılında yaşanan depremde ağır bedeller ödeyen Elazığ'ımızın yağı stokunun detaylı bir şekilde yeniden ele alınması gerektiğini, en nihayetinde Elazığ'da binlerce yapının yıkılması gerektiği sonucuna varılacağı aşikardır. 3 yıl içerisinde 3 büyük deprem yaşayan ve esnafların çoğunlukta olduğu şehrin kalbi olarak nitelediğimiz Gazi, Vali Fahri Bey, Hürriyet ve İstasyon Caddelerinde ciddi hasara yol açan depremin ardından Elazığ'ın "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum. Depremden etkilenen diğer 10 il için ciddi mesai harcayan ve yaraların sarılması için yoğun çaba gösteren Sn. Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin bu konuda gerekeni yapacağına inanıyor, bu duygularla depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."