‘Elazığ’ın Değil, Elazığlıların Milletvekili Olmak İstiyorum’

26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Elazığlı Ali Özcan, ön seçim talebini yineleyerek, Elâzığ’dan milletvekili olmak istediğini söyledi. Elazığlıların kendisini sevdiğini ifade eden Özcan, bu sevginin sandığa yansıyacağını kaydetti.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Ali Özcan, 2023 seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ’ın değil Elazığlıların milletvekili olmak istediğini söyleyen Özcan: “Ben her zaman söylüyorum, Elazığ’ın değil Elazığlıların vekili olmak istiyorum. Bu çok farklı bir terim. O bakımdan görüşüyoruz ve araştırıyoruz sürekli...” dedi.

Parti geleneklerine bağlı olduğunu ifade eden Özcan, ön seçim talebini yineleyerek: “Atamayla filan kimsenin gelmemesi lazım. Dolayısıyla sadece genel başkanın iradesiyle milletvekili tayin olduğu zaman gönlünden geçen, benim gibi gönlünden değil her şeyinden geçen insanların önü kapanıyor. Dolayısıyla bir ön seçim yapılırsa, bütün üyelerle herkes sandığa girer. Kim çıkarsa o arkadaşın arkasında durulur. Ben bu durumda genel başkanla da görüştüm. Maalesef geçen sefer bir yanlışlık oldu. Parti meclisi belli olmadan milletvekili atanmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi olmasaydı, tepkimizi alanda gösterme imkanımız vardı. Çeşitli illere sandık kuralım. CHP milletvekilleri kim kendisine güveniyorsa o sandığa kendine talep açmalı ve o sandıktan kim çıkarsa da başımızın üzerinde yeri var diyelim.” ifadelerini kullandı.

“ELAZIĞ’DA PARTİLER DEĞİL KİŞİLER KAZANACAK”

Elazığlıların kendisini sevdiğini belirten Özcan: “Kendime güveniyorum. Elazığlıların beni daha çok sevdiğini ve geçmişte o az bir oyla kaybetmem dolayısıyla üzüldüklerini gördüm. İnanıyorum ki bu duygular sandığa yansıyacak. Elazığ'da çok enteresan bu dönem... Burada partiler değil kişiler kazanacak diye düşünüyorum. Kişilerin karakteri, kişiliği, öz ve öz Elazığlı olmanın ve Elazığ ruhunu taşıyabilen insanların sandıktan çıkacağına inanıyorum.” Dedi.